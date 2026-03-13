Ещё пять жителей региона погибли в ходе СВО

Список потерь дополнили пять новых имен: Саратовская область получает трагические вести из зоны спецоперации.

В районах области подтвердили гибель ещё нескольких военнослужащих, участвовавших в спецоперации. Информация поступила из официальных источников в муниципалитетах.

Скупые строки некрологов опубликовали администрации Энгельсского и Аткарского районов. Стало известно о гибели Олега Гаркавенко и Дмитрия Глухова. Биографические справки о погибших не разглашаются — чиновники ограничились лишь соболезнованиями в адрес семей.

Трагическая новость пришла и в Балаковский район. При исполнении обязанностей погиб Алексей Юркин. Установлено, что военнослужащий родился 19 мая 1972 года в областном центре. Согласно официальным данным, дата гибели бойца — 30 июня 2025 года. Долгое время эта информация не предавалась огласке.

В администрации Вольского района сообщили, что при выполнении боевых задач погиб гвардии рядовой Евгений Дубинин. В момент гибели он исполнял обязанности командира отделения.

Балашовская администрация проинформировала о смерти Романа Ильясова 1984 года рождения. Уроженец Балашова отправился в зону боевых действий на контрактной основе.

Информация о датах и местах прощания с погибшими будет опубликована дополнительно на официальных страницах районных администраций.

Ольга Сергеева