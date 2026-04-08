В Саратовской области направили 4,5 млрд рублей на лекарства для льготников

По итогам отчета губернатора Романа Бусаргина о работе Правительства за 2025 год депутаты Саратовской областной Думы, представляющие фракцию «Единая Россия», выделили ряд проектов, повышающих доступность медицинской помощи.

Реализуемый в здравоохранении комплекс мер – один из самых масштабных, считает заместитель Председателя Саратовской областной Думы, глава комитета по социальной политике Роман Грибов.

«В прошлом году введены в эксплуатацию 4 поликлиники, построены ФАПы в 6 районах области, а также приобретено высокотехнологичное и современное медицинское оборудование. Надо отметить и реализацию региональных программ. Их сохранение в современных реалиях — решение смелое нужное для жителей нашего региона. К примеру, проект по ремонту дворовых территорий наших больниц. Его не было десятилетия! Или ремонт пищеблоков в больницах. Тоже острая проблема, и она решается», – сказал депутат.

Депутат областной Думы Наталия Бакал, возглавляющая Саратовскую городскую клиническую больницу № 6, добавила, что в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» в больнице возводится модульное приемное отделение.

«Для его оснащения приобретено более 1,5 тысячи единиц медицинского оборудования, в том числе компьютерный томограф и рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места. Проведена переподготовка и обучение кадрового состава больницы», – сообщила депутат.

Депутат, главный врач областной клинической больницы Елена Стифорова подчеркнула, что регион теперь полностью обеспечен ангиографическими комплексами.

«Современное оборудование позволит оказывать помощь пациентам максимально оперативно, спасать тысячи жизней», – отметила Стифорова.

Она также акцентировала внимание на обеспечении льготников лекарственными препаратами.

«Объем финансирования этого социально значимого направления ежегодно увеличивается. На эти цели направлено более 4,5 млрд рублей из средств областного бюджета, что в 1,8 раза больше, чем в 2024 году», – сказала депутат.

В свою очередь ректор Саратовского государственного медицинского университета Андрей Еремин обратил внимание на решение кадрового вопроса.

«Количество целевых мест в 2025 году в медицинском университете увеличено вдвое и в этом году сохранится на таком же высоком уровне. Но, помимо возможности получить профессию за счет бюджета и гарантированного трудоустройство в лечебных центрах, наш регион предоставляет комплект мер социальной поддержки целевикам – от специальной стипендии для жителей отдаленных районов до обучения в отдельных группах. Сегодня целевики ощущают, что регион нуждается в них, заботится и создает условия для качественного образования и профессионального развития», – подчеркнул Андрей Еремин.