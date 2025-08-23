Саратовцы пожаловались губернатору на дороги и ЖКХ

Губернатор Роман Бусаргин сегодня, 23 августа, провел прием граждан.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, большая часть вопросов касалась благоустройства, состояния дорог, сферы ЖКХ.

Жительница села Узморье Энгельсского района обратилась с просьбой помочь с водоснабжением. В ближайшее время в Энгельсском районе начнется бурение новых скважин. Ранее по решению губернатора на это направление выделялись средства из областного бюджета.

Также граждане попросили сделать дорогу на улице, ведущей к железнодорожному вокзалу в селе Бурасы в Новобурасском районе. Сейчас участок отсыпан щебенкой. В следующем году ремонт будет продолжен.

Напомним, по поручению губернатора в сегодня прошел общеобластной прием граждан по широкому кругу вопросов. Встречи с жителями провели заместители председателя правительства, руководители министерств, ведомств и структурных подразделений, а также главы муниципальных районов.