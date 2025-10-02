В Саратовской области ковидом за неделю заразились 6 беременных

За неделю в Саратовской области зарегистрировано 18 952 случая заболевания ОРВИ и гриппом, что на 316 меньше показателя предыдущей семидневки.

Госпитализированы 279 пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Дудаков.

Уровень заболеваемости превышает эпидемиологический порог на 45,5%. На текущий момент против гриппа вакцинированы 459 914 человек, включая 173 546 детей.

Также за отчетный период выявлено 327 случаев COVID-19. В стационаре находятся 18 несовершеннолетних с подтвержденным коронавирусом, из них у пяти диагностирована пневмония. Госпитализирована одна беременная женщина, еще пять получают лечение амбулаторно.

Ольга Сергеева