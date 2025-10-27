Зампред саратовской думы Грибов заявил об угрозах в свой адрес от «замечательных людей»

Заместитель председателя Саратовской областной думы Роман Грибов сообщил о поступивших в его адрес угрозах.

Как написал парламентарий в соцсетях, угрожающие сообщения поступили от «представителей финансово-промышленных групп», выступающих против строительства школы в Ленинском районе и реприватизации социальных объектов.

«Считаю скрытой угрозой сообщения, поступившие мне в конце недели от этих «замечательных людей». К такого рода намекам необходимо отнестись серьезно», — заявил Грибов, добавив о намерении обратиться в правоохранительные органы.

К своему обращению депутат приложил фотографию незаконно построенного трехэтажного здания на Октябрьской, 7, которое после судебных разбирательств перешло в государственную собственность.

Ранее в этом помещении работал ресторан, а теперь там планируют открыть картинную галерею.

Ольга Сергеева