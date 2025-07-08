Александровский пруд в Гагаринском районе Саратова вновь столкнулся с масштабным загрязнением

Это уже второй случай за текущее лето. По словам местных жителей, береговая линия покрыта плотной сине-зеленой пленкой, а в воздухе висит резкий химический запах. Наблюдается массовая гибель рыбы и других водных обитателей, что указывает на экологическую катастрофу.

Особую тревогу вызывает использование загрязненной воды жителями близлежащих садовых товариществ. Дачники применяют ее для полива и бытовых нужд, рискуя получить серьезные отравления.

Жители требуют вмешательства: выезда экологов, забора проб воды Роспотребнадзором, установления источника токсинов и срочных мер по очистке водоема.