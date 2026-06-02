Алексей Антонов анонсировал внесение законопроекта о запрете продажи вейпов в Саратовской области

Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов, представляющий фракцию «Единая Россия», анонсировал внесение законопроекта о запрете торговли вейпами.

«Распространение вейпов, особенно среди детей, молодёжи, вызывает серьёзные опасения. Медики бьют тревогу – электронные сигареты опасны для сердечно-сосудистой системы, лёгких. Вижу многочисленные обращения от жителей, которые требуют остановить обращение электронных сигарет», – написал спикер в своем канале в мессенджере «Макс».

Он отметил, что в Госдуме рассматривается законопроект о возможности для регионов вводить запрет на торговлю вейпами и подчеркнул необходимость этого решения.

Антонов заявил, что совместно с коллегами-депутатами выходит с законодательной инициативой о дополнительных региональных мерах для охраны здоровья граждан и ограничения распространения вейпов. По словам спикера, в ближайшее время законопроект будет внесен в Саратовскую областную Думу.