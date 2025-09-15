Алексей Антонов дал оценку инциденту с нападением на председателя УИК в Саратове

Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов поблагодарил жителей региона за участие в выборах.

«Жители Саратовской области сделали выбор в пользу тех, кому доверяют. Хочу поблагодарить каждого, кто пришел на избирательные участки, проявил истинную гражданскую позицию», — заявил он.



Антонов подчеркнул, что выборы прошли легитимно и открыто. «В Саратовской областной Думе приступят к работе три новых депутата, которые, уверен, будут активно отстаивать интересы избирателей».



Он также дал оценку инциденту, произошедшему в день голосования. «Как стало известно, на одном из участков член комиссии КПРФ позволил себе поднять руку на женщину, председателя участковой избирательной комиссии. Это неприемлемо. Случившемуся будет дана правовая оценка, но с точки зрения морали — это позорное поведение, недостойное мужчины. С политической же точки зрения – это прямая попытка дискредитировать сами выборы, очернить избирательный процесс. И конечно, безобразное поведение представителя КПРФ бросает тень на репутацию самой партии», — прокомментировал Антонов.



Напомним, сегодня установлены общие результаты дополнительных выборов депутатов Саратовской областной Думы седьмого созыва. По данным Избиркома Саратовской области, наибольшее количество голосов в своих избирательных округах набрали Дмитрий Лыгин, Сергей Овсянников и Антонина Галяшкина.