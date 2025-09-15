Гарантийная поддержка динамично развивающихся компаний

Гарантийный фонд Саратовской области, предоставляющий государственную поддержку в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» при предоставлении кредитов субъектам МСП с 3 марта текущего года ввел в действие стимулирующие механизмы для динамично развивающихся компаний. Предусмотрены следующие меры:

снижение ставки вознаграждения до 0,5% годовых от суммы поручительства в случае увеличения доходов (выручки) в году, следующим после года, в котором был заключен договор поручительства, по сравнению с предыдущим годом не менее чем на 15% в текущих ценах; предоставление поручительства по беззалоговым кредитам в случае увеличения субъектом МСП дохода (выручки) не менее чем на 15% в текущих ценах по сравнению с предыдущим отчетным годом.

Льготную финансовую поддержку по программе могут получить:

🔘 ИП и ЮЛ – микропредприятия (обрабатывающие производства, сферы транспорта, информации и связи)

🔘 ИП и ЮЛ – малых предприятий (обрабатывающие производства, сферы транспорта, торговли)

🔘 ИП и ЮЛ – средних предприятий (сферы сельского хозяйства, строительства, добычи полезных ископаемых)

В 2024 году при поддержке Фонда кредиты получили 93 предпринимателя. И это не просто цифры — это тысячи рабочих мест, новые запущенные производства, товары и услуги.

Более подробную информацию о мерах государственной финансовой поддержки субъектов МСП, оказываемых Фондом, можно узнать на сайте организации www.saratovgarantfond.ru, либо связавшись с сотрудниками организации: г. Саратов ул. Краевая д.85 лит. А оф.305. Тел: 8(8452) 75-34-15, Е-mail: garantfond@mail.ru.

