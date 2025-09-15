Калинин помог участнику СВО с документами для получения выплат

Депутат Саратовской облдумы (фракция СРЗП), зампред комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин провел очередной личный прием граждан.

В частности, к парламентарию обратился участник специальной военной операции, который рассказал, что после завершения его контракта с подразделением «Барс», он должен был получить на руки документы из войсковой части. Они необходимы для проставления отметок в военкомате и получения губернаторской региональной выплаты за заключение контракта.

Однако этих документов у военнослужащего до настоящего времени нет несмотря на то, что он обращался ещё в апреле 2025 года.

Вячеслав Калинин подготовил и направил депутатское обращение на имя военного комиссара Саратовской области, с просьбой оказать содействие участнику СВО в оформлении всех необходимых документов для получения региональных выплат.