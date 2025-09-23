Более 300 экологических обращений поступило в минприроды области через соцсети

В третьем квартале 2024 года министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области обработало 315 сообщений от жителей, поступивших через социальные сети и телеграм-канал ведомства. Наибольшая активность зафиксирована среди жителей Саратова (105 обращений) и Энгельсского района (39 обращений).

Более 190 сообщений касались вопросов расчистки и загрязнения водных объектов, еще свыше 40 – проблем обращения с твердыми коммунальными отходами. Например, через систему «Инцидент-менеджмент» оперативно решена проблема вывоза ТКО с контейнерной площадки на ул. Измайлова, где из-за сужения дороги возникли сложности с подъездом мусоровоза.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин, система работает круглосуточно, включая праздничные дни, что позволяет оперативно реагировать на проблемы экологического характера. Обращения автоматически распределяются по профильным ведомствам для быстрого решения вопросов.