Алексей Антонов: Голосовать нужно за сбалансированный бюджет

Наблюдал за заседанием Государственной Думы, где в первом чтении рассматривали бюджет страны на три года вперед.

Казалось бы, обсуждение финансов, сухие цифры. Но дискуссия вышла очень живая, содержательная. Обсуждали все — бизнес, банковский сектор, налоговую политику, социальную сферу. На все вопросы даны понятные ответы, названы главные цели: защита интересов граждан, достижение национальных целей развития, обеспечение обороноспособности государства.

Проект бюджета на 2026-2028 год принят в первом чтении без единого голоса против. Это говорит о том, какая серьезная, ответственная работа проведена, в первую очередь, со стороны депутатов «Единой России». Считаю, что и депутатам Саратовской областной Думы стоит внимательно изучать, как проходит рассмотрение федерального бюджета. Ведь регионы, по сути, от него зависят.

И конечно, в такой сложной экономической ситуации голосовать нужно за сбалансированный бюджет. Как было справедливо отмечено, те, кто против, либо скрытно, либо явно хотят нарушить баланс, изменить вектор развития страны. А это прямой путь к коллапсу. Этого допускать нельзя. Голосуем за стабильность и развитие.