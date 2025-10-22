В школах и детских садах Саратовской области введут единое меню

В Саратовской области утверждены единые стандарты питания для школьников и воспитанников детских садов.

Разработанное меню является рекомендованным для всех образовательных учреждений региона и соответствует требованиям по калорийности и балансу питательных веществ.

Как пояснили в министерстве образования, это обеспечит качественное и сбалансированное питание для детей как в Саратове, так и в любом населенном пункте области. Для обращений родителей по вопросам питания работает горячая линия: 8 (8452) 49-19-61.

Ранее губернатор Роман Бусаргин ранее поручил унифицировать стоимость школьного питания для всей области.

Ольга Сергеева