Алексей Антонов: Горпарк. За прибылью людей не видят

Не раз отмечал, что общественные пространства должны развиваться, быть комфортными и безопасными для горожан. Главное — это люди.

Но частный бизнес зачастую считает по-другому, что саратовцы видят на примере Городского парка. После завершения сроков аренды коммерческое предприятие, обслуживавшее данную территорию и почему-то уже посчитавшее её своей собственностью, решило пойти по принципу «так не доставайся же никому». Считаю такой подход неправильным.

За прибылью людей не видят. Отсюда отключение освещения и ключевых объектов инфраструктуры. Всё это приводит к недовольству саратовцев, которые привыкли отдыхать здесь. Громко кричали коммерсанты, как заботятся о парке, а как дошло до дела, так пытаются его загубить. Вот только не выйдет у них. Говорю так, зная твёрдую позицию городской власти.

Сегодня многие общественные пространства благоустроены, обрели современный вид и открылись для людей с новой, привлекательной стороны. Так будет и с горпарком после того, как бывшие недобросовестные арендаторы перестанут строить препоны администрации муниципалитета и уничтожать любимое место отдыха многих поколений саратовцев и гостей города.