В Саратове начал работу антитеррористический форум

Форум приурочен ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

В Саратовской государственной юридической академии участниками пленарного заседания форума стали более 300 студентов и преподавателей вузов Саратова, сотрудников правоохранительных органов, руководителей и представителей национально-культурных, религиозных и других общественных организаций. Перед началом работы они почтили минутой молчания память жертв террористических актов, совершенных в России.

Об этом сообщили в министерстве внутренней политики и общественных отношений региона.

Обращаясь с приветственным словом к участникам форума, первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов отметил важность и значимость обсуждения вопросов антитеррористической работы в таком формате, объединяющем органы власти, силовые структуры, общественный сектор и профессорско-преподавательский состав вузов.

С приветственным словом к участникам Форума также обратились ректор Саратовской государственной юридической академии Екатерина Ильгова и заместитель прокурора области Дмитрий Симанович. Тематические доклады представили начальник Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации, Герой России Александр Белоглазов, профессор Саратовского государственного университета Александр Казаков и руководитель Координационного центра по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма Саратовской государственной юридической академии Татьяна Корнаухова.

С участниками пленарного заседания поделились своими воспоминаниями очевидцы террористического акта в школе № 1 Беслана 2004 года, унесшего жизни 334 человек – школьников, их родителей и преподавателей. Ирина и Надежда Гуриевы обратились к участникам Форума, поблагодарив за сохранение памяти о погибших в террористических актах.

Двухдневная программа форума формировалась с опорой на комплексное осмысление экстремизма и терроризма как социальных явлений современного общества, факторов, которые оказывают влияние на их развитие, инструментов формирования антиэкстремистского и антитеррористического сознания и поведения. Площадки форума будут посвящены обсуждению вопросов организации профилактической работы в молодежной среде, прогнозирования рисков вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность детей и подростков, противодействия идеологии экстремизма и терроризма в информационном пространстве. Отдельная площадка будет организована на базе Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации.

«В современном мире терроризм является глобальной угрозой безопасности, поэтому формирование антитеррористического сознания и поведения общества – важнейшая задача, которая сегодня стоит и перед органами власти, и образовательными организациями, и общественным сектором. На это ориентирован и Форум «Антитеррор», который проводится министерством совместно с Федеральным агентством по делам национальностей. В течение двух дней на площадках Форума можно будет познакомиться с практиками профилактической работы с молодежью, противодействия идеологии терроризма в информационном пространстве, инструментами формирования антитеррористического сознания и поведения», — отметила министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина.