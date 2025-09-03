Саратовским школьникам и студентам рассказали о подвигах героев Второй мировой войны

В День воинской славы, 3 сентября, на площадке кинотеатра «Победа» в Саратове состоялось памятное мероприятие, посвященное 80-летию окончания II мировой войны и Победы над милитаристской Японией.

Участниками мероприятия стали курсанты саратовских военных учебных заведений, студенты вузов, школьники, представители общественных организаций и ветераны.

Кандидат педагогических наук, полковник Алексей Порошин, а также председатель Саратовского регионального отделения межрегиональной общественной организации «Общество российско-китайской дружбы» Владимир Ручин рассказали участникам мероприятия об истории русско-японской войны, которая оставила в народной памяти примеры героического подвига русских солдат, матросов и офицеров, многие из которых отразились в многочисленных произведениях искусства и культуры России.

Участникам мероприятия был показан документальный фильм, рассказывающий об основных этапах проведения русско-японской войны 1904-1905 годов, основных этапах Второй мировой войны и ее победоносном окончании.

В исполнении духового оркестра Саратовского высшего артиллерийского командного училища прозвучал вальс «Мокшанский полк на сопках Манчжурии» и победные ноты легендарного марша «Прощание славянки!».

Мероприятие организовано и проведено министерством внутренней политики и общественных отношений области совместно с региональной общественной организацией «Союз Саратовских курсантов» и Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры.