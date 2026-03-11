Алексей Антонов: Госдума поставила вопрос о контроле за тарифами

Сегодня Государственная Дума приняла принципиальные решения.
Полномочия по контролю за тарифообразованием в сфере электроэнергетики переданы Федеральной антимонопольной службе.
Как подчеркнул Председатель Госдумы Вячеслав Володин, этот шаг нужен, чтобы навести порядок в данной сфере и защитить права граждан.
Органы тарифного регулирования в регионах не смогут устанавливать цены и тарифы выше или ниже предельных уровней, определенных ФАС России, без предварительного согласования с ней. Если ФАС выявит нарушения, а их не устранят, служба получит право самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов. Кроме того, ужесточается ответственность для должностных лиц.
Для жителей Саратовской области вопрос тарифообразования актуален. Многие зимой увидели в платежках за отопление неожиданно высокие суммы. Только за расчетный период декабря-января у крупнейшего поставщика плата за тепло выросла на 36%. Справедливо ли это, предстоит определить контролирующим органам.
С учетом принятых Госдумой поправок ФАС приобретает новый действенный рычаг влияния, чтобы пресекать злоупотребления и защищать интересы граждан.