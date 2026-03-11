Часть Саратова осталась без света из-за аварии на сетях

Жители нескольких улиц в центре Саратова столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии.

По информации диспетчерской службы АО «СПГЭС», отключение затронуло абонентов на улицах Соляная, набережная Космонавтов и Чернышевского.

Причиной временного отсутствия света стала высоковольтная авария на линиях электропередачи. В настоящий момент аварийная бригада уже приступила к обследованию сетей и устранению неполадок. О сроках завершения работ не сообщается.

Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.

Ольга Сергеева