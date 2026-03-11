Московский метрополитен требует от бизнесмена из Саратова миллион рублей за букву М

Московский метрополитен подал иск к саратовскому ИП на 1,1 млн рублей

Столичное ГУП «Московский метрополитен» требует взыскать крупную компенсацию с индивидуального предпринимателя из Саратова Александра Фролова. Сумма претензий превышает 1,1 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась в картотеке Арбитражного суда Саратовской области.

Причиной разбирательства стало предполагаемое нарушение исключительных прав на товарный знак метрополитена. Речь идет об изображении красной буквы «М», которое было зарегистрировано в 2016 году и является неотъемлемой частью фирменного стиля подземки.

Рассмотрение иска поручено судье Елене Бобуновой. Предварительное заседание намечено на 6 апреля.

Примечательно, что это уже не первый спор между сторонами. В производстве арбитража находится еще одно дело, где метрополитен требует с Фролова аналогичную сумму за использование двух товарных знаков одновременно.

Как выяснили эксперты системы Seldon.Basis, Александр Фролов оформил статус ИП в 2018 году. В перечне его деятельности числится 143 направления, ключевое среди которых — полиграфические услуги. Помимо этого, бизнесмен на протяжении более чем десяти лет руководит и владеет долями в двух организациях: ООО «Константа Плюс» (регистрация юрлиц и бухучет) и ООО «Русдисконт» (юридические услуги). Согласно отчетности, обе компании по итогам 2024 года показали нулевую выручку.

Ольга Сергеева