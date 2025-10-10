Алексей Антонов: Имена бойцов СВО высечены на стеле в Парке Победы

Имена бойцов специальной военной операции высечены на стеле в Парке Победы.

Каждое имя – это жизнь, полная надежд, мечтаний. Они были разными, молодыми и зрелыми, опытными и начинающими, но всех их объединяло одно – чувство долга и мужество.

Как наши деды и прадеды, сражавшиеся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, они встали на защиту справедливости, защищая мирных людей от неонацистской угрозы. Сегодня мы вспомнили их поимённо, чтобы навсегда оставить в своём сердце и выразить поддержку их родным и близким.

Наши герои погибли ради победы, и Победа будет за нами.