Алексей Антонов: Исполнил мечту 10-летнего Артёма

Сегодня, в преддверии Нового года, в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» удалось исполнить мечту десятилетнего Артёма из Саратова.

Мальчик загадал горный велосипед, и я с большой радостью вручил ему этот подарок. Конечно, не забыли и про его брата с сестрой, для которых были приготовлены наборы сладостей. Самое главное — это увидеть радость в детских глазах.

Новый год – особенное время, и особенно важно, чтобы вера в чудо не покидала самых маленьких, чтобы самые заветные желания детей осуществились.