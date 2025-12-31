С нового года в России повысятся пенсии, МРОТ и налоги

С 1 января 2026 года в России вступает в силу ряд значимых законодательных изменений, которые затронут как доходы граждан, так и ведение бизнеса.

Основные нововведения касаются налоговой и социальной сферы.

Ключевые изменения для граждан:

Пенсии будут проиндексированы на 7,6%.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Саратовской области увеличится на 23% и составит 28 448 рублей.

Пенсионный возраст продолжит постепенно повышаться: для мужчин он составит 64 года, для женщин — 59 лет. Для получения социальной пенсии возрастной порог будет установлен на уровне 69 и 64 лет соответственно.

Тарифы ЖКХ вырастут в два этапа: на 1,7% с 1 января по всей стране и на 11,1% — в Саратовской области с 1 октября.

Цены на алкоголь могут значительно повыситься из-за роста акцизов (от 8,9% до 31%) и увеличения НДС.

Изменения для бизнеса:

Основным нововведением станет повышение ставки НДС с 20% до 22%. Одновременно для малого бизнеса снизятся лимиты выручки, обязывающие к уплате этого налога: с 60 до 20 млн рублей в год.

Другие важные нововведения:

Призыв на военную службу переводится на круглогодичную работу призывных комиссий, хотя отправка в войска сохранится дважды в год.

Электронное голосование: у избирателей появится право в день выборов получить бумажный бюллетень вместо онлайн-голосования.

На дорогах появятся новые знаки, такие как «ГЛУХИЕ» и «БЕЗ ПРОПУСКА», а стандартная ширина парковочного места сократится.

В календаре памятных дат появится 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Подготовила Наталья Мерайеф