Алексей Антонов: На должность уполномоченного по правам человека выдвинуты две кандидатуры

В Саратовскую областную Думу внесены две кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека в Саратовской области.

Депутаты фракции «Единая Россия» выдвинули доцента кафедры гражданского процесса Саратовской государственной юридической академии Ольгу Николайченко. Это профессиональный юрист. Она имеет большой опыт практической работы, в том числе в системе предоставления бесплатной юридической помощи. Ее деятельность отмечена благодарностью Уполномоченного по правам человека в РФ.

Кроме того, региональная правозащитная общественная организация внесла кандидатуру Геннадия Макаренко, своего бессменного на протяжении 27 лет председателя.

В соответствии с установленной процедурой обе кандидатуры будут направлены для согласования Уполномоченного по правам человека в РФ. Согласованные кандидатуры рассмотрит комитет по государственному строительству и местному самоуправлению, а затем — Саратовская областная Дума на пленарном заседании.