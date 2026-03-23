В Энгельсе реализуется крупный инвестпроект «Промгазсервис»

В Энгельсе Саратовской области продолжается реализация крупного инвестиционного проекта ООО «Промгазсервис».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, руководство завода представило губернатору Роману Бусаргину планы по развитию предприятия, которое специализируется на выпуске различного газового оборудования.

На данный момент линейка товаров насчитывает 144 наименования. Для расширения ассортимента на предприятии реализуется инвестиционный проект по строительству новых корпусов. Это позволит сконцентрировать в одном месте все производственные мощности. Мероприятия рассчитаны на несколько этапов. Общий объем вложений — почти 1 млрд рублей. В прошлом году был введен в эксплуатацию современный цех, предназначенный для выпуска сложных и крупногабаритных газорегуляторных пунктов блочного типа.

«У предприятия хорошая динамика по выпуску продукции, реализация инвестпроекта позволит комплексно подходить к вопросам расширения линейки, в перспективе — географии поставок. Для Энгельсского района развитие предприятия — это, прежде всего, создание новых рабочих мест. Со стороны муниципалитета необходимо сопровождать производителей. На уровне региона также окажем поддержку предприятию по различным направлениям», — подчеркнул губернатор.

