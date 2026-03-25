Депутаты отметили положительный эффект от работы общественного транспорта по брутто-контрактам

На заседании областной Думы внесены изменения в региональный бюджет, предусматривающие выделение Саратову 232,7 млн рублей на компенсацию 30% расходов по автобусным маршрутам, которые перешли на модель брутто-контрактов.

С инициативой таких поправок выступил губернатор Роман Бусаргин.

По мнению депутатов от фракции «Единая Россия», корректировки в бюджете продолжат позитивные изменения в сфере пассажирских перевозок.

«За последние несколько лет проделан огромный объем работы, начиная от приобретения современного подвижного состава и улучшения материально-технической базы до усиления контроля над процессом перевозок. Самое главное, что приоритетом работы общественного транспорта стал комфорт и удобство пассажиров. На смену погоне за платными пассажирами пришла безопасная и размеренная работа ответственных перевозчиков», – высказался Кирилл Лаврентьев.

Депутат Игорь Иванов добавил, что система брутто-контрактов положительно повлияла на работу автобусных маршрутов, соединяющих Заводской район с центральной частью и другими районами Саратова.

«Ежедневно эти маршруты охватывают большой пассажиропоток. Переход на брутто-контракты позволяет улучшить качество пассажирских перевозок, а соответственно повышает уровень удовлетворенности граждан транспортной доступностью», – сказал депутат.