Алексей Антонов: О приоритетах Питерского района

Рассмотрели на заседании комитета по промышленности и инвестполитики инвестиционный профиль Питерского района.

Как говорил ранее, в этом году уделим особое внимание содействию муниципалитетам, где бюджетная обеспеченность сегодня невысока.

Потенциал у района, безусловно, есть. В 2025 году шла реализация 22 инвестиционных проектов на сумму свыше 134 млн рублей. Это и новые мехтоки, животноводческие и складские помещения, и введение в оборот неиспользуемой пашни. Но этого вряд ли достаточно.

Вместе с депутатами выделили основной приоритет – развитие перерабатывающей отрасли. Сырье не должно просто уходить из региона. У Питерского района есть и свободные земельные участки, и готовность помогать бизнесу.

В ближайшее время Совет Думы проведет выездную работу в Питерском районе. Детально изучим ситуацию «на земле», чтобы вместе с региональной и муниципальной властью определить, какое содействие нужно для привлечения инвесторов в переработку. Задача – чтобы район стал самодостаточным, смог обеспечить необходимое повышение качества жизни и уровня доходов жителей.