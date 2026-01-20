Названы новые имена геройски погибших на фронтах СВО саратовцев

В ходе специальной военной операции погибли еще десять выходцев из Саратовской области.

О новых потерях стало известно в субботу, 19 января, из официальных сообщений региональных администраций.

Печальный список боевых потерь региона пополнили:

Иван Долгов (Марксовский район)

Руслан Калмыков (Базарно-Карабулакский район)

Афонасий Полчередников (Вольский район)

Дмитрий Чернозубов (Калининский район)

Алексей Бирюков и Олег Кулаков (Балаковский район)

Дмитрий Федоров и Максим Карпиевич (Энгельсский район)

Сергей Краснощеков (Аркадакский район)

Мансур Идрисов (Александрово-Гайский район)

Глава региона Роман Бусаргин совместно с главами муниципалитетов выразили искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

Списки погибших обновляются ежедневно, однако общее число потерь со стороны ВС РФ засекречено.

Ольга Сергеева