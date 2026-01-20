Названы новые имена геройски погибших на фронтах СВО саратовцев

В ходе специальной военной операции погибли еще десять выходцев из Саратовской области.
О новых потерях стало известно в субботу, 19 января, из официальных сообщений региональных администраций.
Печальный список боевых потерь региона пополнили:
Иван Долгов (Марксовский район)
Руслан Калмыков (Базарно-Карабулакский район)
Афонасий Полчередников (Вольский район)
Дмитрий Чернозубов (Калининский район)
Алексей Бирюков и Олег Кулаков (Балаковский район)
Дмитрий Федоров и Максим Карпиевич (Энгельсский район)
Сергей Краснощеков (Аркадакский район)
Мансур Идрисов (Александрово-Гайский район)
Глава региона Роман Бусаргин совместно с главами муниципалитетов выразили искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.
Списки погибших обновляются ежедневно, однако общее число потерь со стороны ВС РФ засекречено.
Ольга Сергеева