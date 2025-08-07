Алексей Антонов: О создании туристического кольца Саратовской области

Выездное заседание комитета областной Думы по спорту, туризму и делам молодёжи прошло сегодня на базе одного из лечебно-оздоровительных комплексов Саратова.

Обсудили реализацию национального проекта «Туризм и гостеприимство» в 2025 году на территории Саратовской области.

Предложил обратить внимание на две темы – возможность создания туристического кольца в Саратовской области и развитие сети автокемпингов.

Нужно создавать точки, локации. Не только в Саратове, Энгельсе, Балаково, а ещё в малых городах, где по благоустройству делается очень много.

Мы знаем «Золотое кольцо России». Почему бы не сделать кольцо губернии, автомобильное? Я же не просто так задал вопрос, есть ли кемпинги, нет автокемпингов? У нас же получается, что люди, заходя в какую-то турбазу или в кемпинг, находятся там 5, 10, 20 дней. А дальше что? Где велодорожки, где тропы для прогулок, где различные экскурсии от этих кемпингов? Это же, по сути, не везде есть.

Это возможность, в том числе и маленьким городам, развиваться и получать налоговые отчисления. Нужно создавать свои программы, свои дорожные карты для того, чтобы мы, как регион, имея огромнейший потенциал в виде реки Волга, в виде маленьких рек, которые входят в Волгу, Медведицы, Хопра, в виде маленьких озёр, которые существуют, в том числе, и в степной зоне, использовали это по максимуму.

Потому что у людей есть желание узнать свой край. И не только у жителей Саратова, но и соседних регионов, учитывая нашу транзитность. На мой взгляд, это нужно использовать.