Арест экс-министра Максима Шихалова вышел за рамки Саратовской области

Федеральное СМИ обратило внимание на дело экс-министра промышленности Саратовской области.

Издание «Свободная пресса» опубликовало материал о возможных нарушениях при аресте Максима Шихалова, бывшего гендиректора АО «КБПА». По данным журналистов, его содержат в СИЗО без должного медицинского наблюдения, несмотря на проблемы со здоровьем.

Адвокат Татьяна Шилова заявляет о процессуальных нарушениях, а сам Шихалов считает дело сфабрикованным.

К ситуации подключился РСПП: Александр Шохин обратился к Александру Бастрыкину с просьбой пересмотреть меру пресечения. Аналогичные запросы направили родные и защита экс-министра.