Саратовцам сообщили о переводе на 6-дневную рабочую неделю уже этой осенью

В ноябре россиян ждет шестидневная рабочая неделя из-за переноса выходного дня.

Согласно информации Минтруда РФ, выходной с субботы 1 ноября переносится на понедельник 3 ноября, что приведет к шести рабочим дням подряд с 27 октября по 1 ноября для всех регионов страны, включая Саратовскую область.

Однако в мае 2026 года ситуация изменится — россиян ожидает продолжительный 13-дневный отдых при 18 рабочих днях в месяце. Эти изменения связаны с особенностями производственного календаря и распределением праздничных дней.