Саратовцев предупредили о новых видах мошенничества с соцвыплатами и пенсиями

Отделение Социального фонда России по Саратовской области сообщает о новом виде мошенничества, связанном с проверкой индексации пенсий и социальных выплат.

Как рассказали в пресс-службе ОСФР, злоумышленники в интернете и мессенджерах напоминают гражданам о январской-февральской индексации и предлагают «проверить» правильность начислений через специальные приложения или боты. На самом деле эти сервисы являются вредоносными и создают угрозу для персональных данных.

В связи с этим жителей региона призывают не пользоваться сторонними ресурсами. Вся достоверная информация о выплатах доступна на портале «Госуслуг», официальном сайте Социального фонда или по телефону единого контакт-центра. Частные сервисы не имеют доступа к данным о выплатах и не могут их предоставить, подчеркнули в отделении СФР.

Ольга Сергеева