Продолжается реализация регионального образовательного проекта Саратовской области «Резерв управленческих кадров: Муниципальный уровень»

Проект «Резерв управленческих кадров: Муниципальный уровень» направлен на развитие кадрового потенциала муниципальных образований Саратовской области, повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, зачисленных в резерв управленческих кадров Губернатора области. Образовательный проект разработан в виде образовательных модулей теоретического и практического формата.

15 августа для участников образовательного проекта состоялась выездная стратегическая сессия «Идеи для развития муниципальной территории» в городе Марксе. Сессию подготовили и провели доценты кафедры государственного и муниципального управленияПоволжского института управления – филиала РАНХиГС Максим Мокеев и Оксана Тэйслина. Мероприятие предполагало проработку идейпо нескольким направлениям социально-экономического развития района и позволило участникам образовательного проектаприменить свои компетенции в ходе инициирования и обсуждения предлагаемых идей.

В сессии приняли участие заместитель министра по делам территориальных образований Саратовской области Виталий Переходов, заместитель председателя Общественной палаты Саратовской области, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» Людмила Жуковская, представителиадминистрации муниципального района, курирующие рассматриваемые на стратегической сессии направления развития муниципалитета.

В рамках учебной программы участники ознакомились с некоторыми инфраструктурными объектами Марксовского муниципального района. Глава района Дмитрий Романов провел обзорные экскурсии по евангелической-лютеранской церкви Святой Троицы и Центру циркового искусства «Цирк «Арт-Алле», познакомил с общественной территорией «Русская площадь», благоустроенной в рамках Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения», и центральной библиотекой, модернизированной в рамках национального проекта «Семья», осветил вопросы социально-экономического развития территории, необходимые для работы на стратегической сессии.

Как отмечают организаторы мероприятия, реализация образовательного проекта «Резерв управленческих кадров: Муниципальный уровень» в форме выездных стратегических сессий позволяет муниципальным служащим закрепить и расширить полученные компетенции, подкрепить их практикой, а также внести вклад в развитие конкретного муниципального образования.