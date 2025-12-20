Алексей Антонов: Определены основные задачи реготделения «ЕР»

Принял участие в работе конференции Саратовского регионального отделения «Единой России».

Губернатор, секретарь реготделения партии Роман Бусаргин отметил системные решения, над которыми продолжается планомерная работа в рамках Народной программы «Единой России» — основного документа, который был сформирован при непосредственном участии жителей.

Большое внимание уделено участникам специальной военной операции. Возвращающиеся после выполнения боевых задач к мирной жизни наши защитники Отечества включаются в партийную работу, получают поддержку жителей на выборах разного уровня, вступают в ряды сторонников и членов «Единой России». Они становятся новой движущей силой партии, как и молодёжь, желающая самореализоваться и приносить пользу стране.

Это подтверждает и прошедшая ротация в руководящих органах регионального отделения «Единой России», в которые вошли участники специальной военной операции.

Определены основные задачи регионального отделения партии на будущий год. Продолжится реализация партпроектов, доказавших свою эффективность и направленных на повышение качества жизни людей. В районах области пройдёт сбор предложений для включения в новую Народную программу. К этому будет привлечён депутатский корпус и сторонники «Единой России».