«Валдай» «Генерал Панфилов» отправили на службу в Саратовскую область из Нижнего Новгорода

Пассажирский теплоход на подводных крыльях «Генерал Панфилов» взял курс на Саратовскую область.

Судно покинуло верфь Центрального конструкторского бюро в Нижнем Новгороде вечером 19 декабря.

Теперь корабль следует к месту своей будущей службы. Перед этим более месяца специалисты проводили необходимые испытания и наладку всех систем.

С наступлением навигации судно начнёт выполнять регулярные пассажирские рейсы по волжским маршрутам региона. Стоит отметить, что практика регулярных речных перевозок в Саратовской области была восстановлена после тридцатилетнего перерыва. Инициатива получила поддержку Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

Летом текущего года теплоходы «Юрий Гагарин» и «Петр Столыпин», работающие на линии Саратов–Балаково, обслужили около 28 тысяч пассажиров.

Ольга Сергеева