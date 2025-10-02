Алексей Антонов: От нападении на ученика в школе Саратова

Возмущён произошедшим в саратовской школе №86. Нападение взрослого на подростка – это случай, который требует самого жесткого реагирования. Тем более что произошло это в школе, на уроке, на глазах у одноклассников.

Инцидент поднимает серьёзные вопросы о безопасности в школах. Нельзя допускать, чтобы охранные предприятия работали формально, просто занимая место у дверей. Давайте пересматривать подход к охране – признаем, что нужен реальный контроль за теми, кто входит в школу, кто находится рядом с нашими детьми.

И конечно конфликты между детьми, если они возникают, должны разрешаться исключительно цивилизованно, с участием педагогов и школьных психологов. А подобные действия, да ещё и взрослых людей, недопустимы.

Поручил комитету областной Думы по образованию и культуре детально рассмотреть, что происходит с обеспечением безопасности там, где учатся дети. Каждый ребёнок должен чувствовать и знать, что в школе он защищен.