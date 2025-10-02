Саратовские компании Группы «Газпром межрегионгаз» завершили подготовку к отопительному сезону

«Газпром газораспределение Саратовская область» и «Саратовгаз» завершили плановую подготовку объектов газового хозяйства к предстоящему осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2025-2026 годов.

Для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения потребителей региона в рамках комплекса мероприятий проведено приборное обследование 2 319 км газопроводов, техническое диагностирование более 1 041 км газовых сетей и 556 пунктов редуцирования газа (ПРГ), капитальный ремонт 77 установок электрохимической защиты и 245 ПРГ, текущий ремонт 314 установок катодной защиты и свыше 3,4 тыс. ПРГ и замена 168 отключающих устройств.

К работе в зимний период подготовлены 615 единиц специализированной техники и транспорта газораспределительных организаций.

Параллельно продолжается реализация программы реконструкции и технического перевооружения объектов газового хозяйства. В 2025 году проведены проектные и строительно-монтажные работы по реконструкции и модернизации 9 км газопроводов, 9 ПРГ, 14 установок электрохимической защиты и 5 элементов автоматизированных систем управления технологическим процессом.