Алексей Антонов: Подписали соглашение о сотрудничестве с Херсонской облдумой

Сегодня в гостях на саратовской земле – представители Херсонской областной Думы. Подписали с её председателем Татьяной Томилиной соглашение о сотрудничестве между нашими парламентами.

Этот документ станет новым шагом к укреплению связей и выстраиванию плодотворного взаимодействия между нашими законодательными органами.

Саратовская областная Дума готова предоставить все необходимые наработки, поделиться опытом, помочь в формировании нормативно-правовой базы. Чтобы люди в Херсоне чувствовали поддержку, знали, что они – часть большой и сильной страны.

С удовольствием показал нашим гостям Парк Победы, музей боевой и трудовой славы, вместе посетили музей истории специальной военной операции и Парк покорителей космоса им. Юрия Гагарина. Это наша общая история, которую мы пишем вместе.