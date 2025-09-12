В регионе проводят встречи по профилактике экстремизма

Министерство внутренней политики и общественных отношений области продолжает практику проведения выездных встреч с руководителями национального-культурных и религиозных организаций в муниципалитетах области.

Мероприятия проводятся в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации.

Очередные выездные мероприятия прошли в Калининском и Петровском муниципальных районах. Мероприятия прошли с участием заместителя министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофея Лещенко, представителей органов местного самоуправления, правоохранительных органов, районных военных комиссариатов, общественных организаций, национально-культурных объединений и духовенства.

Участники совещаний обсудили состояние межнациональных отношений на муниципальном уровне. Было отмечено, что в целом обстановка в районах является стабильной и конструктивной. Калининский и Петровский районы, как и многие территории области — многонациональные, поэтому сохранение межнационального мира и согласия является одним из приоритетов деятельности органов власти и институтов гражданского общества. Диалог между властью и обществом позволяет своевременно выявлять потенциальные проблемы и совместно вырабатывать эффективные механизмы их решения, обеспечивая тем самым стабильность и дальнейшее развитие районов.

Участники обсудили вопросы укрепления общероссийской гражданской идентичности, российских традиционных духовно-нравственных ценностей, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремистской и террористической идеологии в молодежной среде, предупреждения конфликтов на национальной и религиозной почве, миграционную ситуацию в муниципалитетах.

Профилактические мероприятия в муниципальных районах министерство внутренней политики и общественных отношений области проводит на плановой основе, — сообщили в пресс-службе министерства.