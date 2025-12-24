Алексей Антонов: Подвел предварительные итоги года

Сегодня в Саратовской областной Думе подвел предварительные итоги года.

Провели 22 заседания регионального парламента – в соответствии с динамикой законотворческой работы. Активно использовали формат выездных заседаний Совета Думы и комитетов для прямой работы и встреч с жителями на местах.

Отметил конструктивное взаимодействие всех фракций. Особое внимание – поддержке участников СВО и их семей. За год принято 11 региональных законов, работа в этой сфере системная.

Демография и семья – фундамент будущего. Это прямая установка президента Владимира Путина. Принимались решения о выплатах молодым матерям, семьям при единовременном рождении двух и более детей, о частичной компенсации молодым супругам расходов на аренду жилья и другие меры.

В Саратовской области при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина реализуется ряд масштабных проектов, меняющих облик наших городов и районов. Создаются парки, скверы, общественные пространства. На законодательном уровне мы закрепили приоритет создания зелёных зон при планировании назначения участков, освобождающихся после сноса аварийного жилья.

Важна Стратегия развития отдалённых районов, поддержка опорных пунктов. Это общая задача всех уровней власти.

Впереди 2026-й год, новые задачи. Будем работать.