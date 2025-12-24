Саратовцы помолились в храме о даровании победы и наступлении мира

В Саратове состоялось соборное богослужение с молитвой о даровании победы и установлении мира.

Божественную литургию в Покровском соборе возглавил митрополит Саратовский и Вольский Игнатий.

На молитву о воинстве и судьбе Отечества собрались представители власти, силовых ведомств, общественных объединений, курсанты, кадеты, волонтёры, помогающие участникам СВО, родственники военнослужащих и все, кому близка тема защиты Родины.

Богослужебные песнопения исполнил хор московского Сретенского монастыря.

