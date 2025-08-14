Тимуровцы Татищевского района помогают «трудным» подросткам встать на правильный путь

В Татищевском районе реализуется уникальная программа наставничества, где участники тимуровских отрядов взяли шефство над подростками, состоящими на учете в полиции. Эта инициатива стала частью комплексной работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

На заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних особое внимание уделили вовлечению «трудных» подростков в социально-полезную деятельность. В 2025 году 10 тимуровцев из движения «Движение Первых» стали наставниками для сверстников, помогая им участвовать в патриотических мероприятиях и волонтерских акциях.

Параллельно в районе реализуются другие значимые проекты: Программа «Дворовой тренер» охватила более 1000 детей за летний период, тимуровцы оказывают помощь 84 семьям участников СВО и 14 семьям ветеранов ВОВ, подростков активно вовлекают в деятельность военно-патриотических клубов.

«Организация содержательного досуга молодежи — ключевой фактор профилактики правонарушений», — подчеркивает председатель областной комиссии Анастасия Борода. Результаты этой работы уже заметны в снижении подростковой преступности в районе.