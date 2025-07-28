Алексей Антонов: Поможем пострадавшим при взрыве дома

Сегодня постоянное совещание начали с минуты молчания.

Скорбим вместе с жителями Саратова по погибшим при обрушении части конструкций многоквартирного дома. Выражаю искренние соболезнования всем, кто пострадал. Вместе с депутатами, общественностью будем помогать.

Особо отметил самоотверженную работу волонтерского корпуса. Люди выполнили свой долг, проявили истинную гражданскую позицию. Наиболее отличившихся добровольцев обязательно наградим благодарственными письмами.

Перед депутатским корпусом поставил ряд первоочередных задач. Выездную работу будем продолжать, это принципиально.

Первое. К сожалению, в детских оздоровительных лагерях фиксируются эпизоды отравлений. Депутатам всех фракций необходимо в кратчайшие сроки посетить объекты в своих избирательных округах, разобраться в ситуации. Проконтролировать, как обеспечивают безопасный отдых детей. Также планирую посетить один из лагерей.

На контроле вопрос правового регулирования вокруг так называемых «наливаек». Действует рабочая группа, занимаемся проблемой. Призвал коллег-депутатов активнее выходить с инициативами. Необходимо наводить порядок. Этого ждут наши граждане.

Скоро новый учебный год. Начинаем подготовку к педагогическому совещанию, которое запланировано в августе. Комитету по образованию и культуре предстоят выездные совещания в нескольких районах области. Важно детально изучить ситуацию на местах, услышать людей, чтобы выработать конкретные решения.