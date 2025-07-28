При взрыве газа на Блинова в Саратове погиб 23-летний выпускник СГТУ Артем Гаспарян

Выпускник СГТУ погиб при взрыве газа в Саратове.

В Ленинском районе на улице Блинова 25 июля произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме.

По предварительным данным, в результате происшествия погиб в том числе и 23-летний Артем Гаспарян, окончивший недавно Саратовский государственный технический университет (СГТУ).

Об этом сообщила пресс-служба вуза в своем Telegram-канале.

Молодой человек успешно завершил обучение в 2025 году по специальности «Экономическая безопасность». В университете выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Всего, по официальным данным, погибли 7 человек.

Причины взрыва выясняют следователи.