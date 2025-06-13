Алексей Антонов: Поздравил медицинских работников

Поздравил медицинских работников с их наступающим профессиональным праздником. Мероприятия прошли в медицинском университете и в областной филармонии.

Отметил большой вклад всех медицинских работников в сохранение человеческих жизней и здоровья. На протяжении многих лет они — наши герои. Работавшие не покладая рук сразу в несколько смен во время ковида, сейчас оказывающие всю необходимую помощь участникам специальной военной операции и жителям приграничных территорий и возвращенных регионов.

Поблагодарил наших врачей за их профессионализм, терпение и сострадание. А также выразил уверенность, что та высокая планка профессионализма, которая поднята в нашем здравоохранении, никогда не опустится!