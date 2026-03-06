Депутат Милонов призвал провести психиатрическую экспертизу детских свадеб

Виталий Милонов предложил проверить психическое здоровье организаторов «детских свадеб».

Депутат Государственной думы выступил с инициативой провести психолого-психиатрическую экспертизу в отношении тех, кто устраивает шуточные браки несовершеннолетних. Поводом для заявления стали распространившиеся в Сети фотографии, где маленькие дети и школьники в образах жениха и невесты посещают ЗАГС и разыгрывают церемонию бракосочетания.

Парламентарий назвал подобные мероприятия сомнительными и призвал проверить их организаторов.

«Мне кажется, этот опыт нужно проверить. Провести экспертизу — психолого-психиатрическую», — цитирует Милонова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По мнению депутата, хотя подобные игры и могут напоминать традиционные «дочки-матери», воспроизведение супружеских отношений — это тематика для более взрослой аудитории. Свою позицию он проиллюстрировал сравнением с детским шампанским: внешне это имитация алкоголя, но у ребенка формируется привычка к ритуалу распития «водки» из бокала.

«Я бы своего ребенка на такую “свадьбу” не отправил», — резюмировал Милонов.

Ранее депутат уже привлекал внимание общественности другими громкими заявлениями. В частности, он предлагал помещать эвакуированных из Дубая девушек из сферы эскорта в специальные карантинные зоны на полгода, а также рекомендовал комику Нурлану Сабурову определиться с гражданской позицией.

Наталья Мерайеф