Под Саратовом в массовом ДТП с фурой погиб человек

Смертельная авария произошла вечером 7 июля в Татищевском районе Саратовской области.

В 20:40 в службу «112» поступило сообщение о том, что вблизи села Большая Федоровка столкнулись фура и два легковых автомобиля.

В результате ДТП из легкового автомобиля один человек погиб. Из фуры госпитализирован мужчина.

Сейчас на месте ДТП затруднено движение.

На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС и пожарной охраны. Все обстоятельства произошедшего выясняются, — проинформировали в облспасе.