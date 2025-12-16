Алексей Антонов представил Совету законодателей наработки Саратовской области по интеграции ветеранов СВО в органы власти

Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов в понедельник, 15 декабря, в Москве принял участие в заседании комиссии Совета законодателей по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению.

Одной из ключевых тем стало пространственное развитие территорий и создание опорных точек.

Как отметил Антонов, данный вопрос принципиален для всей страны.

«Большое внимание ему уделяет председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. В Саратовской области есть свои наработки: губернатором Романом Бусаргиным инициирована программа для отдаленных районов. Саратовская областная Дума подключилась к созданию стратегии развития таких территорий, чтобы определить главные векторы работы», – подчеркнул спикер регпарламента.

На заседании Алексей Антонов представил саратовский опыт привлечения в органы публичной власти участников и ветеранов боевых действий.

«Уверен, такая интеграция не только оправдана, но и абсолютно необходима. Именно им предстоит в дальнейшем стать основой сильной, патриотически настроенной управленческой команды», – добавил он.

Также спикер поднял проблему барьера для отдельных должностей муниципальной службы, в частности секретарей административных комиссий. По его словам, на местах нужны квалифицированные и мотивированные люди.

«Возможно, пришло время пересмотреть требования к ним, избавиться от излишней бюрократии там, где она мешает делу и реальной жизни», – выразил мнение председатель облдумы.