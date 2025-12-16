После бурана в Александрово-Гайском районе открыт пункт временного размещения граждан

В Александрово-Гайском районе, в связи с последствиями сильной снежной бури, открыли временный пункт экстренного размещения для местных жителей.

Как сообщили в районной администрации, он начал свою работу с 15 декабря на базе Александрово-Гайского политехнического лицея.

Граждане, оставшиеся без крова или временно неспособные проживать в своих домах из-за стихии, могут обратиться за помощью, позвонив в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по номеру 2-10-52.

К утру 15 декабря в районе удалось возобновить электроснабжение в селе Луков Кордон, посёлке Приузенский и ряде соседних сёл. В настоящий момент ведутся аварийные работы по восстановлению отопительных систем в многоквартирных и частных домах, пострадавших от непогоды.

Ольга Сергеева