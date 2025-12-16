В Саратове стартует проект «Женский взгляд» на радио «КП»

В эфире саратовского радио «Комсомольская правда» начинается новый цикл интервью «Женский взгляд».

Проект реализуется в рамках федеральной инициативы «Женское движение Единой России».

Ведущей программы стала региональный координатор этого движения, депутат областной Думы Мария Усова.

Первым гостем эфира выступила многодетная мама, председатель «Ассоциации приемных семей» Саратовской области Елена Кичаева. В беседе были затронуты темы семьи, родительства, самореализации и общественной деятельности.

Премьера выпуска состоялась 16 декабря. Как отметила Мария Усова, проект задуман как площадка для открытого разговора о реальной жизни, проблемах и достижениях современных женщин, поиске баланса между разными сферами жизни.

Программа будет выходить в эфир на частоте 90.6 FM.

Наталья Мерайеф