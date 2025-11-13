Саратовцев приглашают поучаствовать в конкурсе «Педагогическая лига: экологическое просвещение»

Приглашаем специалистов сферы образования принять участие во Всероссийском состязании «Педагогическая лига: экологическое просвещение». Информация об этом размещена на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Автономная некоммерческая организация «Агентство поддержки государственных инициатив» организует всероссийский конкурс «Педагогическая лига: экологическое просвещение». Проект реализуется при официальной поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Целью конкурса является формирование экологического сознания у учащихся, повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в вопросах защиты окружающей среды и устойчивого развития, а также внедрение экологических методов и проектной деятельности в образовательный процесс. Участие в мероприятии осуществляется в дистанционном формате и на безвозмездной основе. К участию приглашаются сотрудники образовательных учреждений всех уровней.

Участникам предоставляются электронные дипломы. Итоговые данные конкурса будут направлены в Министерство образования и науки Российской Федерации и заинтересованные федеральные ведомства для дальнейшего совершенствования стратегий экологического просвещения. Подробная информация и регистрация для участия доступны по ссылке: https://www.единыйурок.рф

Мероприятие отвечает целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Дуся Иванова